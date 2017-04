Do areálu kolem vodní nádrže Chvalina se vrátí život

Hořice - Vodní nádrž Chvalina je opět plná. V loňském roce kvůli extrémnímu suchu došlo k jejímu úplnému vyschnutí, a to údajně po více než dvou stech let.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Rybník byl už předtím zanesený a vody a vody v něm bylo pouze dvacet pět centimetrů, zbytek tvořilo bahno. Vedení města se proto rozhodlo pro radikální krok a nádrž dalo dohromady. Došlo k jejímu odbahnění, zpevnění a následnému upravení břehů, které jsou posypány lomovým kamenem. Upraveny byly rovněž pozemky kolem vodní plochy. Práce byly zahájeny už v zimě a nyní jsou těsně před dokončením, kdy probíhá dorovnání a uhrabání okolních povrchů a dosadba trávy. Město by rádo v budoucnu navázalo úzkou spolupráci s místními organizacemi českého rybářského svazu, který by měl zajišťovat rybí obsádku rybníčku. Probíhat by zde mohly i naučné a zábavné akce zejména pro rodiny s dětmi na téma ochrany přírody a rybářství.