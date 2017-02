Děti si zasportovaly s olympijskou vítězkou Mirkou Topinkovou

Sobotka – Celoroční snaha a skvělé výsledky při sportovních aktivitách přinesly dětem místní základní školy zaslouženou odměnu.

V pátek dopoledne základku navštívila olympijská vítězka ve veslování z roku 2012 Mirka Topinková Knapková a další tři sportovci. Vybraní žáci si tak během dopoledne mohli vyzkoušet některé olympijské disciplíny a zasportovat si pod vedením těch nejpovolanějších.

Sobotecká škola už je čtvrtým rokem zapojená do programu Sazka Olympijský víceboj, jehož cílem je přivést děti ke sportování a ukázat jim sport jako příjemnou zábavu. Po celý rok jsou pro žáky připravené v rámci tělesné výchovy různé soutěže, jejichž výsledky jsou následně odeslány na centrální pracoviště. Pokud škola do daného termínu splní určité procento absolvovaných disciplín, může získat bonusy.



Nyní to byl právě trénink s olympionikem a sobotecká škola byla z osmnácti set přihlášených subjektů mezi šťastnou vylosovanou osmadvacítkou. Z předchozích lech mají malí sobotečtí sportovci například už dvě stříbrné medaile a díky tomuto programu se někteří měli možnost podívat i do olympijského parku na Lipně.

Děti se na návštěvu Topinkové velmi těšily. „Když jsme jim řekli, že vyhrály, byly neskutečně šťastné.



Posledních asi deset dní jsme téměř ničím jiným nežili. Žáci nižších ročníků kreslili obrázky, ti starší si pak sami vyhledávali informace, aby byli dostatečně připraveni a musím říct, že se všichni zapojili s neuvěřitelným nadšením," usmívá se zástupkyně ředitele Marcela Pipková. A radost a nadšení bylo na dětech vidět během celého sportovního dopoledne.

„Moc jsem se na dnešek těšila. Když nám paní učitelka řekla, že na tělocviku vybere ty nejšikovnější z nás do týmu, který bude soutěžit, věděla jsem, že musím zabrat. Strašně moc jsem si přála tady být. Začala jsem s maminkou běhat a opravdu jsem na sobě pracovala," řekla nám žákyně páté třídy Tereza Zahradníková, členka vítězného týmu. A radost dětí sdílela i samotná zlatá medailistka.

„Akce s dětmi mám velmi ráda. Moc se mi líbí, když jako sportovci můžeme u dětí pozorovat nadšení a radost z pohybu, který je pro ně naprosto přirozený," pochvalovala si Topinková, podle které je v dnešní době velmi těžké motivovat naše nejmenší k pohybu.

„Těžko to mohu porovnávat s dobou, ve které jsem vyrostla zrovna já. My jsme neměli možnost počítačů nebo televize a běhali jsme hodně venku. Myslím si, že je hodně důležité, aby rodiče šli svým potomkům příkladem. Pokud oni sami budou vysedávat například u počítače, nemohou od svých dětí očekávat opak," konstatuje Topinková a doufá, že i ona sama a ostatní sportovci jsou pro děti alespoň malou motivací.