FOTO: Den otevřených dveří na Ranči u Kelímků

Jičínsko - Útulek pro hendikepované ptactvo v Popovicích si o víkendu prohlédlo mnoho návštěvníků.

"Nejde o klasickou záchrannou stanici, které jsou dotovány státem. Příčiny úrazu ptáků však zůstávají stále stejné. Nárazy do prosklených ploch, dopravních prostředků, elektrického vedení, nelegální odstřely a otrávené návnady", řekl David Půhoný, provozovatel zařízení.

Jeho manželka Diana měla od dětství ráda papoušky, i když je doma mít nemohla. Tady si jich užije dostatečně, voliery pro ně zabírají podstatnou část ptačí zahrady. Do útulku se dostanou pro různá zranění, omrzliny, od chovatelů pro nestandartní rysy nebo jako nevhodný dárek, který omrzel.

Všichni opeřenci musí být registrováni, případné vypuštění do volné přírody podléhá přísným pravidlům, stejně jako celý chov. Zaslouženou pozornost poutal král ptačí říše orel skalní. Ve volné přírodě by kořist ulovil, ale zahyhul by, protože nemá dolní čelist. Pěkný vztah k přírodě a její ochraně je zde cítit na každém kroku. Počet ptáků ale i drobných savců se neustále mění, pohybuje se kolem 200 kusů.

Starost o ně je jistě časově a finančně náročná, nejde jen o potravu a veterinární ošetření. Útulek můžete podpořit jakkoliv, ideální by byl trvalý sponzor.