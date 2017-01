Chovatelé už veterinářům nevěří

Jičínsko – Likvidace chovu holubů se dotkla i našeho okresu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Daniel Seifert

Minulý týden otřásl celou republikou otřesný případ z Moravského Krumlova, kde byly kvůli ptačí chřipce zlikvidovány dva chovy poštovních holubů. Jak se brzy ukázalo, šlo o velký omyl. Pro majitele je to ale nenahraditelná ztráta a zničení jejich celoživotní práce. Oba dva byli rozhodnuti se svým koníčkem skončit.



Svaz chovatelů poštovních holubů jim chce pomoci chovy obnovit, a jejich kolegové proto iniciovali sbírku holubů. Něco takového tu ještě nikdy nebylo. Podle zkušeného chovatele poštovních holubů z Hořic Vlastimila Zimy nebude obnovení chovu vůbec jednoduché.

„Vychovat šampióna, který vám uletí třeba devět set kilometrů, je běh na dlouhou trať. Je to záležitost minimálně pěti let. To, co se stalo v Moravském Krumlově, je příšerný omyl, který bude mít nedozírné následky," říká Zima. Ten také upozorňuje na fakt, že nedávno byly provedeny pokusy na holubech, kdy jim byl aplikován vir ptačí chřipky, a ptáci stejně neonemocněli.

„Holubi by měli být proti nákaze všeobecně vysoce imunní. Ke všemu uzavřené chovy mají mít z likvidace kvůli ptačí chřipce výjimku, o kterou jsme samozřejmě okamžitě zažádali, aby nedošlo k této situaci u nás. Myslím si, že svaz také podnikne nějaké právní kroky, čímž chtějí zabránit dalším pochybením.

Děsivým faktem rovněž je, že holuby máme od září do března zavřené, takže nepřijdou do styku s volně žijícími ptáky. Nabízí se tedy otázka, jak vůbec k takové chybě mohlo dojít," kroutí hlavou chovatel.

NEDŮVĚRA

Stejně nesmyslný tento krok přijde i Jiřímu Procházkovi z Jičínska. Ten sice nevlastní přímo poštovní holuby, ale zhruba pětačtyřicet let se věnuje chovu exotického ptactva.



„Je to nenahraditelná ztráta, zvláště pokud se jedná o špičkový chov. Vezměte si, že mnohdy jde o celoživotní práci, kdy tomu věnujete čas i peníze. A pak jen tak někdo přijde a vše vám zničí, a to úplně zbytečně. To je nehorázné," zlobí se majitel přibližně čtyřiceti exotických ptáků, podle kterého se škoda, která majitelům v Krumlově vznikla, nedá finančně vyčíslit.

„Musíte vzít v úvahu i chovné páry, tedy ty, které přivádí mladé. Kolik peněz by získali prodejem mláďat, těžko odhadnout," uvádí Procházka, který doufá, že se mu ptačí chřipka vyhne.



„Mám voliéry i venku, takže samozřejmě strach mám, ale neřekl bych, že nějaké unáhlené kroky nebo panika jsou na místě. Jen je teď, po incidentu v Krumlově, moc těžké důvěřovat lidem, kteří mají celou záležitost na starosti. Kde je záruka, že neudělají opět nějakou botu?" obává se muž.

NENÍ DŮVOD K PANICE

Podle ředitele Krajské veterinární správy Hradec Králové Aleše Hantsche není důvod k panice. Případ, který se stal v Krumlově, by se neměl opakovat, a vina nebyla jen na straně veterinářů.

„Kolegové postupovali v souladu s mimořádnými veterinárními opatřeními. Chovatelé si mohli zažádat o výjimku u místní příslušné veterinární správy. Tento krok ale v Krumlově bohužel nebyl ze strany chovatelů učiněn, a proto došlo k utracení holubů," vysvětluje ředitel.

Zažádat o výjimku však lze až v okamžiku, kdy lokalita spadá do ochranného pásma. „Po tom, co se stalo v Krumlově, budeme postupovat individuálně a na místě, abychom podobným situacím zabránili," ujišťuje Hantsch.