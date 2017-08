Chcete přijet včas? Sledujte nové jízdní řády

Jičínsko - S příchodem nového školního roku čekají na cestující novinky v jízdních řádech veřejné autobusové dopravy. Dopravci se totiž rozhodli některé dálkové spoje zrušit a situace nevypadala pro cestující vůbec příznivě.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„Snažíme se nasmlouvat nové spoje tak, aby dopravní obslužnost byla dál zajištěna,“ uvádí první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství. Změny reagují také na požadavky zajištění dopravní obslužnosti v obcích.

Jičínsko se záležitost výrazněji dotkne především kvůli ukončení provozu komerčních spojů, které zajišťovaly propojení mezi Brnem a Libercem.

Druhým důvodem je zkrácení dálkové linky, kterou se cestující mohli dopravit z Poličky až do Teplic. Nový jízdní řád této linky si klade za cíl zlepšit rozložení spojů a jejich návaznosti v Jičíně.

Autobusy zkrácené linky mezi Libercem a Hradcem Králové budou nově zastavovat v obcích Libuň, Kněžnice a Jinolice.

Ke zkrácení na úseku Jičín – Hradec Králové sice dochází, ale spoje budou adekvátně nahrazeny.

Změny se dotýkají především časů odjezdů autobusů. Ve většině případů se o několik minut posouvají, takže cestující, kteří si novinky neosvojí hned na začátku, se do cíle své cesty dostanou jen v průměru o deset minut později.

Nově pojede v pracovní dny ve směru Hradec Králové – Jičín autobus s odjezdem v 10:35 hodin, kterým bude odstraněna aktuální dvouhodinová prodleva mezi spoji.

Odpolední linka v 14:40 hodin z Hradce Králové do Liberce nahradí rušený spoj ve směru Hořice a Jičín s odjezdem ve 14:25 hodin.

Nové spojení z Jičína do Hradce Králové mohou cestující využít v pracovní dny v 8:35 hodin. Spoje na této trase budou nadále fungovat i o víkendech.

Z důvodu minimálního využití dochází ke zrušení zajížděk do Hřmenína na trase Kopidlo – Libáň.

Nerentabilita se dotkla také trasy do Krkonoš. Nové linky proto budou zavedeny na trase Vrchlabí – Nová Paka – Hořice – Hradec Králové a zpět a také na trase Vrchlabí – Špindlerův Mlýn.

„Odhady letošních nákladů na tato opatření se pohybují kolem sedmi set tisíc korun,“ uvádí Červíček.

Kdy to pojede?



Nové časy odjezdů z Jičína do Hradce Králové: 7:05, 7:35, 8:35 (přes Hořice v 8:59). Odjezdy z Hradce Králové směr Jičín: 8:35, 10:35, 14:40, 16:35, odjezdy z Hradce Králové směr Jičín v sobotu: 8:55, 17:35, nedělní spoj ve 12:40. V 18:40 zrušeno. V sobotu z Jičína do Hradce Králové ve 14:35.