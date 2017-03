České školství je komplikované, říká Václav Klaus mladší

Jičín - Velký zájem vyvolala v úterý odpoledne beseda nejen o školství s Václavem Klausem mladším.

Účast byla překvapivě velká a Klaus přes hodinu čelil dotazům jak ze strany učitelů a ředitelů škol, tak laické veřejnosti. V. Klaus dal například najevo nesouhlas s pamlskovou vyhláškou nebo velmi diskutovanou inkluzí. Když se jeden z posluchačů zeptal, co by udělal jako z prvních věcí, kdyby se stal ministrem školství, odpověď byla jednoznačná. Zrušil by pravděpodobně nejen tato podle jeho slov nesmyslná nařízení, ale také mnoho dalších vyhlášek, které školství v České republice akorát zbytečně komplikují.