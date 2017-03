Busty, most mezi černou Afrikou a červenou Pakou

Nová Paka - Když si packý sochař Albert Králiček znovu pročítal nabídku na zhotovení bust prezidentů jedné z nejbohatších afrických zemí, domníval se, že jde o špatný vtip nebo nějaký podfuk. Netušil, že jeho vlastní práce, a to konkrétně busta T. G. Masaryka, oslovila architekta Josefa Kupce ze Zlína natolik, že mu tímto svěřil významnou zahraniční zakázku.

Novopacký sochař Albert Králiček vytvořil čtyři busty představitelů afrického státu Gabon.Foto: Deník

Josef Kupec pracuje pro rodinu prezidenta Ali Bongo Ondimba v africké zemi na rovníku asi pět krát větší než Česko už více jak pět let, v současnosti zde působí jako konsul. Na černém kontinentě prosazuje výrobky od českých mistrů, mezi ně řadí i Králička.

Bronzové busty představitelů afrického státu Gabon, a to Gabriel Leon M´Ba, Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba a Marie Madeleine Mborantsou, už dnes zdobí prostory Parlamentní budovy a Nejvyššího soudu v Libreville, tedy hlavního města Gabonské republiky.

Vznikaly v Králíčkově novopackém ateliéru, ve městě protkaném uměním i tajemným spiritismem. Umění tak vytvořilo most mezi černou Afrikou a červenou (podle červené hlíny) Novou Pakou, spojnicí byl tentokrát architekt Josef Kupec.

„Vyměnili jsme si několik písemností a domluvili se na zakázce. Čtyři busty afrických představitelů jsem musel zvládnout během půl roku, bylo to náročné," přiznává autor díla.

Stojíme v jeho ateliéru a žasneme nad dokonalými rysy tváře Marie Madeleine Mborantsou, které sochař vtiskl do hlíny a pak bronzu jen prostřednictvím fotografie.

FOTOMONTÁŽ V HLAVĚ

„Poprvé jsem tvořil afričany, mají zcela odlišné obličejové rysy od bělochů. Studoval jsem jejich podobu pomocí snímků," vypráví s nadšením a přiznává, že bez živého modelu to nebylo vůbec lehké. „Vždycky se snažím zachytit portrétované osoby co nejpříznivěji. Snažím se danou osobnost vstřebat, všechny křivky si srovnat. Vodítkem mi je více snímků z různých životních údobí, kde nalézám charakteristické rysy. Konečné dílo lehce optimalizuji, abych zachytil, jako v tomto případě důstojnost a státnost, která byla v zadání. Přiblížit se skutečnosti je z fotek mnohdy komplikované a je to delší cesta. Musím sám v sobě vytvořit jakousi fotomontáž. Proto také modeluji pokud možno více věcí současně, abych se od daného modelu odpoutal a poté viděl chyby, které je nutné odstranit," snaží se Králíček popsat, jak dílo vzniká.

Architekt Kupec posuzoval návrhy na dálku. Tady Králíček narážel na problém, že fotografie originál zkresluje ale před odlitím do bronzu busty konsul odsouhlasil po osobní návštěvě v ateliéru Nové Pace.

„Omara Bonga Ondimbu jsem modeloval vlastně natřikrát. Jednou z vosku, kdy se nelíbila barva a kdy jsem prezidentské období trefil trošku v jiném údobí jeho života. Na každé fotografii totiž vypadal jako někdo jiný a také byl prezidentem pětačtyřicet let. Nakonec jsem ho dotvořil znovu v hlíně a dopracoval se do konečné podoby."