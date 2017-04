Blíží se školní povinnosti, proto budoucí žáci vyrazili na průzkum

Jičín - Předškoláci z Mateřské školy Máj usedli do školních lavic, aby si vyzkoušeli, co to všechno obnáší.

Zavítali do základní školy na Husově ulici, kde se ostych a obavy z „velké" školy díky krásné atmosféře v obou prvních třídách brzy rozplynuly. „Naši budoucí prvňáčci, aktéři akce škola nanečisto, se na svůj první zářijový den již teď moc těší. Za to patří dík paní učitelce Floriánové a Zikmundové," ocenily učitelky z mateřinky Maryša Riegerová a Alena Petrovická přístup pedagogů k návštěvě.

Víte, kdy přijít k zápisu?

Letos poprvé se zápisy do základních škol uskuteční v posunutém termínu, a to od 7. dubna. Většina učitelů novinku vítá, děti jsou podle pedagogů již vyzrálejší. V pátek od 15 do 18 hodin zve k zápisům například Základní a mateřská škola Brána v Nové Pace, novopacká Základní škola Husitská (pá 13 – 17 hodin, so 9 – 11 hodin) a Základní škola Komenského (pá 14 až 18 h, so – 8.30 – 11 hodin).

V jičínských ZŠ se zápisy konají: ZŠ 17. listopadu (1. ZŠ) 20. dubna od 14 do 17 hod., 21. dubna od 13 do 15 hodin. ZŠ Husova (2. ZŠ) zve rodiče a děti k zápisům 20. dubna od 13 do 17 hodin a v pátek 21. dubna od 9 do 11.30 hod. ZŠ Poděbradova (3. ZŠ): 21. dubna od 13 do 17 hod. ZŠ Železnická (4. ZŠ): 20. dubna od 13 do 17 hod. (čtvrtek), pátek od 13 do 15 hod. ZŠ Soudná 20. dubna od 14 do 16 hodin a v pátek od 12 do 14 hodin.