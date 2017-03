Jičínsko - Obec Tuř se chce svou část Hubálov převést pod Jičín. Jde o peníze, jak jinak.

Ilustrační fotoFoto: mapy.cz

Bezmoc, strach, ale i zlost a neuvěřitelný vztek. To vše teď prožívají obyvatelé malé osady Hubálov, která spadá pod obec Tuř. Starosta Tuře Martin Řehák ji chce převést pod okresní město Jičín. K tomuto kroku vede Řeháka podle jeho slov hned několik důvodů. Hlavně ty ekonomické. „Nejsme schopni finančně utáhnout další malou vesnice, kde chybí infrastruktura. Problém jsou i peníze, které nám do rozpočtu z Hubálova přichází. Ty nepokryjí ani výkon státní správy, natož pak chod samotné vesnice," zdůvodňuje své rozhodnutí starosta.

Bezmoc jménem Hubálov. Kde skončí?

Tuř podle starosty Hubálov pouze dotuje, což už je dál neúnosné. „Jako východisko se nabízí převedení místní části Hubálov na Jičín. Proto jsem kontaktoval právníky, kteří zaslali starostovi Janu Malému náš požadavek," konstatuje Řehák. Město Jičín žádost skutečně obdrželo, ale vzhledem k tomu, že u ní chybělo vyjádření vedení Tuře i obyvatel Hubálova, se rozhodne o dalších krocích až po doplnění těchto informací.

ZASTUPITELÉ JSOU ZDĚŠENI

Na celé situaci je asi nejvíce zarážející postup Martina Řeháka. Ten o svém záměru údajně Hubálovské neinformoval a ti se o celé záležitosti dozvěděli v podstatě až z médií. Zastupitelé Hubálova Ilona Vodičková a Vladimír Nožička jsou postupem starosty zděšeni, i když je jeho jednání zas až tolik nepřekvapuje. „S tímto záměrem jsme nebyli seznámeni. Na žádné veřejné schůzi návrh na realizaci územních změn nebyl projednáván a neexistuje ani usnesení zastupitelstva obce, které by pověřovalo starostu Martina Řeháka, aby v této věci oslovil právní kancelář k jednání s Jičínem. Učinil tak tedy na svou zodpovědnost," zní oficiální vyjádření zastupitelů osady, kteří rovněž upozorňují, že občanů Hubálova se na jejich názor nikdo neptal.

„Na veřejných schůzích jsou občané Hubálova vyzýváni zastupiteli z Tuře, aby přešli pod Jičín a argumentují tím, že nejsou schopni Hubálov uživit a podobně. Jednoduše řečeno se nás chtějí zbavit a netají se tím. To také vysvětluje, proč se dlouhodobě nezajímají o potřeby Hubálovských," zlobí se Vodičková a Nožička, kteří také řekli, že se už nebudou více vyjadřovat a počkají na reakci okresního města, vysvětlení starosty Řeháka a na názory spoluobčanů z Hubálova.

NAPJATÉ VZTAHY

Že jsou vztahy mezi osadou a Tuří napnuté už dlouhodobě dokládají i názory dalších obyvatel Hubálova. „Žijeme v jednadvacátém století a my tu dodnes nemáme vodu. Přitom jsme několikrát žádali o vybudování vodovodu, ale neúspěšně. Vždy nám bylo řečeno, že nejsou peníze a jsou zde jiné a důležitější věci, které je potřeba udělat, např. zateplení obecního úřadu. Všechny ale v Tuři," zlobí se jedna z místních a dodává, že před třemi lety postihla osadu povodeň, při které došlo ke kontaminaci vody v některých studních.

„Nejhorší je, že tu většina nemovitostí nemá pitnou vodu a musíme si tedy kupovat balenou. Už v roce 2002, kdy jsem si nechal udělat rozbor vody ve své studni mi bylo řečeno, že je špatná a nepitná. A takových lidí je tu více. Ani tento argument Řehákovi nestačí," kroutí hlavou další obyvatelka Hubálova a dodává, že o obecní vodu by měli zájem nejen stálí osadníci, ale také chalupáři.

I další z místních považuje jednání starosty za nehorázné, ale jedním dechem dodává, že pokud se záměr podaří, Hubálovským se značně uleví. „Aby nám někdo dával najevo, že jsme na obtíž, to nám opravdu chybět nebude. Řehák nám nasliboval spoustu věcí a neudělal pro nás vůbec nic. Například tu měla být vybudována kanalizace. Nechal akorát za těžké peníze zpracovat projekt a pak nám bylo řečeno, že na realizaci už finance nezbývají a je nutné akci odložit na neurčito," rozčiluje se mladý muž a ani on není jednáním starosty překvapen. „Znám ho, mám na něj svůj názor a musím přiznat, že to co udělal, mě vůbec nepřekvapilo. Tohle je přesně jeho způsob jednání," konstatuje.

A ve stejném duchu se nesly i další názory na celou situaci. Hubálovští se shodují jen na tom, že pod Jičínem jim určitě hůř nebude a alespoň se k nim už nikdo nebude chovat jako k přítěži a póvlu.