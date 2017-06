Bez práce nejsou koláče. Ani pro studenty

Jičínsko - Jaro je plném proudu a cedulky s nápisem přijmeme brigádníka přilepené na výlohách provozoven dávají tušit nadcházející turistickou sezónu. Jen při procházce jičínským centrem jich aktuálně napočítáte minimálně deset.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Pech Karel

Přivýdělek v období letních prázdnin je tradičně příležitostí především pro studenty. „Sháním si brigádu, abych mohl vyrazit na letní festivaly,“ objasňuje svojí motivaci sedmnáctiletý student Filip z Nové Paky. Kromě financování letních radovánek z vlastní kapsy má brigáda i další příznivé efekty. „Mladí lidé se naučí pracovním návykům. Zjistí, že se musí přičinit svým úsilím,“ říká Simona Davidová z jičínského Občanského poradenského střediska. „Už od dob středoškolského studia jsem po svých dvou dětech požadovala, aby si aspoň z části svoje zájmy financovaly z brigád. Získaly tak novou perspektivu na hodnotu peněz a také na hodnotu volného času,“ popisuje osobní zkušenost dvaapadesátiletá Eva z Hořic.

„Zaměstnavatelé na Jičínsku mají největší zájem o profese v pohostinství: servírka, číšník, prodej zmrzliny, pomocná síla do kuchyně, úklid, obsluha v kavárně a obsluha stánku,“ říká za Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Jičíně Lucie Jampílková, vedoucí oddělení trhu práce. „Nabídka pracovních pozic je víceméně shodná. Oproti loňskému roku je však pro zaměstnavatele obtížnější sehnat spolehlivé brigádníky,“ dodává Jampílková.

„Máme dvě studentky z Nové Paky. Teď se jezdí zaučovat o víkendech, pak nastoupí na prázdninové měsíce,“ informuje Roman Štefan z jičínské vegetariánské restaurace Vegeethouse. „Když se oteplí, otvíráme zahrádku. O prázdninách prodlužujeme provozní dobu, chodí víc lidí, i turistů. Brigádnice si u nás vydělají v základu sedmdesát korun na hodinu,“ říká Štefan. „Pracuji v občerstvení v kině. Jsme tam tři a je to celoroční brigáda. Prakticky tam jsem každý den a mám padesát korun za jedno představení,“ uvádí sedmnáctiletá Filipa z Jičína.

„Já jsem začala shánět brigádu teprve minulý týden. Nechala jsem si nejprve poradit od paní na úřadě práce. Ta mě ubezpečila, že nabídek práce je dostatek. Poradila mi, ať sleduji vývěsku, dala mi tipy na internetové portály a stránky Jičínsko práce na Facebooku. Taky mám sledovat nástěnky s inzercí ve městě. Prý rozhodně není pozdě, protože pro zaměstnavatele je výhodnější mít aspoň na pár měsíců brigádníka než stálého zaměstnance,“ komentuje snahu o nalezení přivýdělku studentka Jana z Hořic. „Mám stálou brigádu ve Starých Hradech, kde dělám průvodkyni už třetí sezónu. V týmu můžou být i průvodci mladší osmnácti let, je to dobrá příležitost pro studenty. Je to rozčleněné, lze se vypracovat a vydělat si dobré peníze. Já mám už devadesát pět korun na hodinu,“ popisuje svoji zkušenost šestnáctiletá Radka.

NAUČIT SE JAZYK

Brigáda v zahraničí se pro mnohé stává lákavou vizí zdokonalení cizího jazyka a zároveň letního dobrodružství. Dobrá brigáda se dá sehnat i v červnu, ale je to obtížnější.

„Letos se poprvé chystám na brigádu. Zkoušela jsem se přihlásit na farmu v Norsku, ale už bylo pozdě,“ říká sedmnáctiletá gymnazistka Petra.

Pracovní agentury mohou ušetřit čas a starosti, ale je dobré ověřit si, zda mají povolení od ministerstva práce a sociálních věcí. Hledání sezónního zaměstnání v cizině může také ulehčit databáze evropských vyhledávačů EURES. Je důležité informovat se o nákladech, které na brigádníka ve zvolené zemi čekají.

„Vyrážím do německého hotelu, kde jsem byl už loni. Jedou se mnou ještě tři kamarádi ze školy. Místo jsme si sehnali na vlastní pěst, já budu za barem dva měsíce. Je to lepší zkušenost, vyděláme si aspoň dvakrát tolik co v Čechách. Taky se zlepším v jazyce, i když bavorština je těžká,“ sděluje dvacetiletý student Dominik. Nabídky sezónních či krátkodobých prací v cizině se objevují především v oblastech zemědělství, hotelnictví či jako au-pair.

Brigádu, jakožto běžně používaný pojem, zákoník práce nezná. Nejčastěji se příležitostná práce či krátkodobý pracovní vztah uzavírá písemně jako dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.

Na brigádu může nastoupit každý starší patnácti let, avšak podmínkou je ukončená základní školní docházka.