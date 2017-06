Autobusový sen za dvě stě milionů. Příliš velké sousto pro Jičín?

Jičín - Jak řešit problém současného nevyhovujícího autobusového nádraží v Jičíně nastínila studie architekta Patrika Kotase. Ta vychází z využití tak zvaného bipolárního modulu, tedy propojení dvou uzlů – zastávkového centra na frekventované ulici 17. listopadu a autobusového terminálu s parkováním u vlakového nádraží.

Autobusové nádraží v JičíněFoto: Archiv

Lidé se mohli k záměru za dvě stě milionů vyjádřit během pondělní prezentace v Porotním sále zámku, kde nejprve zhlédli krátké video a poté se mohli obracet s dotazy na architekta Kotase nebo zpracovatele dopravní studie a představitele města.

Více jak dvouhodinová diskuze přinesla mnoho zajímavých pohledů.

Podle opozičního zastupitele Františka Šindeláře je pro Jičín zbytečné mít dvě nádraží. Jičín to prý nepotřebuje. Další opozičník Ladislav Brykner poukazuje na pružnou Novou Paku, kde zadali studii několika architektům, lidem pak dali možnost volby mezi výstavbou nového terminálu nebo rekonstrukcí starého. Na to poukazoval další přispěvatel. „Jde o cenné území, které ovlivní život Jičíňáků po generace. Do území vmontujeme další křižovatky a přechody. Až vystoupí všichni z autobusů, tak to bude několikanásobný nárůst počtu lidí,“ obává se kolapsu bývalý starosta Jičína Martin Puš. Pozastavuje se i nad tím, že veřejnost má k posouzení jen jedno řešení, což je podle něho špatně.

„Je to nejhorší řešení, jaké se nám mohlo dostat. Ptáme se, kde tento projekt funguje?“ rozohňuje se zastupitel Brykner. Architekt Kotas se důrazně ohradil. „Vyzývám vás, abyste nezpochybňoval důležitá fakta a skutečnosti. Důrazně nesouhlasím s tím, co říkáte. Nejdříve byste se měl seznámit s tím, co posuzujete,“ mírní Bryknera.

Další dotazy směřují na parkování aut, autobusů, proč nemůže být zastávkové centrum na původním autobusovém nádraží, ale nejčastěji se diskutéři ptají, proč radnice vybrala právě architekta Kotase, proč nevypsala architektonickou soutěž?

„Já jsem byl do Jičína pozván, kdy město mělo už několik řešení a architektonických studií centra a vlakového nádraží. Přišel jsem řešit patovou situaci, kdy část představitelů města preferoval nějaké řešení, druhá část jiné. Já předkládám třetí koncepci,“ odpovídá Kotas.

„Na autobusové nádraží proběhla kdysi architektonická soutěž, nebyla akceptovatelná,“ připomíná místostarosta Petr Hamáček a argumentuje také tím, že návrh je v souladu s územním plánem a jeho součástí je i požadovaný dopravní model.

„První varianta byla přesunout autobusové nádraží k vlakovému, druhou je bipolární řešení a třetí ponechat současný stav,“ reaguje ostře starosta Jan Malý.

„Terminálový způsob zde máme, stavba nového autobusového nádraží v této lokalitě za současných podmínek nám neřeší dopravní obslužnost a zatíženost. Dálkové autobusy budou i nadále jezdit středem města, jen utratíme dvě stě milionů,“ hodnotí nápad vysokoškolák Eda Mlejnek. Navrhuje vymyslet nový prostor, kde vznikne nové autobusové nádraží jako v Hradci Králové. Město má být podle něho obsluhováno městskou dopravou v návaznosti na cyklotrasy a pěší. „Cyklistickou dopravu město neřeší, na kole se nedá jezdit. Město by mělo řešit, jak dostat lidi do fabrik bez aut,“ domnívá se Mlejnek.

Osmnáctiletý student jičínského gymnázia Prokop Vitvar bipolární model chválí. „Líbí se mně řešení zastávkového centra vzhledem k integraci k vlakovému nádraží. Je fajn, že zůstane v centru. Myslím si, že by to mohlo fungovat.“ Podle Vitvara má záměr do budoucna velký potenciál.

Pedagog Martin Bažant také nápad oceňuje. „Řešení hlavního nádraží u vlakového s návazností na vlakové spoje a návaznost na zastávkové centrum u Komerční banky mně připadá jako nejlepší řešení s tím, že do budoucna bude potřeba zajistit průjezd aut i autobusů přes vlakový terminál směrem na obchvat.“

K projektu za dvě stě milionů se postupně vyjádří zastupitelé. O dalším osudu lokality zřejmě rozhodnou komunální volby v příštím roce. Radnice má zatím územní studii, čekají ji další dva roky projektování, než se začne případně stavět.

Představitelé města Jičína hledají novou podobu celé lokality už od 90. let. „V roce 2010 byl schválen přes odpor obyvatel územní plán, který předpokládá přesun autobusového terminálu do prostoru u vlakového nádraží. Čtyři roky se jen debatovalo, nyní se snažíme najít řešení. Na současném autobusovém nádraží by terminál mohl vyrůst, ale muselo by dojít ke změně územního plánu,“ vysvětluje místostarosta Hamáček časovou prodlevu.