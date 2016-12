Ani senioři nechtějí být o Vánocích sami

Milíčeves – Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Bohužel ne každý má tu možnost oslavit je se svými blízkými. A to třeba i z důvodu, že už mu to jeho věk ani zdravotní stav nedovolují. Rozhodně to ale nemusí být důvod ke smutku.

Důchodci v Milíčevsi o Vánocích.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Všichni obyvatelé i zaměstnanci Ústavu sociálních služeb v Milíčevsi se shodují, že Vánoce tady patří k nejkrásnějším, které prožili. Bezpochyby je to jiné, ale jak říká ředitel domova Pavel Jór, práce v takovémto zařízení je posláním a všichni jsou tu jedna velká rodina.

„Každý rok se tu na Štědrý den scházíme. Úplně všichni, i zaměstnanci, kteří ten den nejsou ve službě. Nechceme, abychom tady v zařízení slavili Vánoce den dopředu nebo třeba až den po Vánocích, proto se tu snažíme držet tuto tradici už odjakživa. Nesmírně si za to svých zaměstnanců vážím. Dobrovolně, bez nároku na honorář přijdou, aby prožili Štědrý den i se svou druhou rodinou, kterou tady mají. Nevím o žádném jiném zařízení, které by tento den drželo tak, jako my, a jsem na to opravdu hrdý," neskrývá pýchu ředitel.



A není to jen on a zaměstnanci, kteří si v tento výjimečný den v roce udělají čas a přijdou popřát obyvatelům domova. Pravidelně chodí i starosta Slatin, pod které Milíčeves spadá, Jiří Martínek. I on si najde na Štědrý den chvíli, aby potěšil ty, kteří se svou rodinou být nemohou. A klienti domova si toho velmi váží.



„Jsou skutečně rádi, že je tu s nimi vedení, ale že také přijdou sestřičky. Vidí, že i když nemohou o Vánocích být doma, tak rozhodně nejsou sami," upozorňuje Jór na důležitost setkání.



Jeho slova potvrzuje také vrchní sestra Eva Holcová, která v domově pracuje už dvacet sedm let.

„Tuhle tradici držíme, co pamatuju. A je to tu opravdu krásné."

„Na Vánoce chodím skutečně ráda, i když mám volno, protože vím, jak je to pro obyvatele důležité," usmívá se vrchní sestra Eva Holcová a dodává, že její rodina už si za ty roky zvykla a dcera se dokonce jednoho Štědrého dne v domově zúčastnila.

„Jednou tu byla a doprovodila nás při zpívání koled na klávesy. A byla také velmi nadšená," vzpomíná sestřička a pokračuje: „Trávíme tu spoustu času, takže nevidím důvod, proč bychom si nemohli udělat čas i na Vánoce. Vždyť tady máme svoji druhou rodinu."

SLZY DOJETÍ

A na klientech bylo skutečně vidět, jak moc pro ně přítomnost personálu ale i starosty, Jiřího Martínka, znamená. Při slavnostním přípitku nechyběly ani slzy dojetí. Někteří z nich dokonce Štědrý den už ani jinak trávit nechtějí.

„Jsou i tací, kteří poté, co tu prožijí jedny Vánoce, už pak domů nechtějí, protože se jim tady svátky líbí víc. To je pro nás taková odměna, když vidíme, že to, co děláme, má opravdu smysl," neskrývá dojetí ředitel Ústavu sociálních služeb Milíčeves Pavel Jór.

VÁNOCE V DOMOVĚ

Štědrý den v domově přitom probíhá tak, jako všude jinde. Nechybí tradiční vánočka, cukroví, ryba, řízky a samozřejmě bramborový salát. „Večeři podáváme zhruba kolem čtvrté hodiny. Předtím ale klientům popřejeme, zazpíváme si společně koledy a s každým si symbolicky přiťukneme. Vzhledem k tomu, že máme dvě patra, tento rituál se opakuje na obou," přibližuje průběh večera ředitel zařízení.



Cukroví, které nechybělo na štědrovečerní tabuli, si uživatelky upekly samy v rámci pracovní terapie. Kolik druhů ani sám ředitel nedokázal říct. „Je jich hodně, ale kolik přesně, to si opravdu netroufám odhadnout. Vždy se připraví těsto a pak přijde další uživatelka, která si vzpomene, že má ráda ještě něco jiného. Takže vedoucí stravování jde a nakoupí suroviny. Přidělává se v podstatě až do Štědrého dne," směje se ředitel, podle kterého mezi sebou klientky někdy soupeří o to, který recept je nejlepší, ale nakonec vždy dojdou ke kompromisu a domluví se.



Štědrý den v domově strávilo šedesát klientů z šedesáti osmi. „Někteří chodí domů třeba jen na dopoledne a pak se na večeři vrací. Je to dost individuální," vysvětluje Jór.

UPLYNULÝ ROK

Když se Pavel Jór ohlédne za uplynulým rokem, hodnotí ho jako velmi úspěšný. „Letos nám odpadla naše největší starost, a to výtah, který nás trápil už řadu let. Prošel kompletní rekonstrukcí a každý den nám usnadňuje práci," pochvaluje si ředitel a přeje si, aby příští rok byl alespoň tak úspěšný jako ten uplynulý.



„Mým největším přáním samozřejmě je, aby klienti byli s našimi službami stále tak spokojení jako doposud a cítili se tady jako doma. Budeme pokračovat i ve volnočasových aktivitách, kterých u nás nabízíme nespočet," prozrazuje Jór a ještě jednou děkuje zaměstnancům, kteří podle něj odvádí úžasnou práci.

„Jsem nesmírně rád, že tady mám zaměstnance, za které mohu dát ruku do ohně. Jejich práce si vážím a moc jim i za klienty děkuju," říká s hrdostí v hlase ředitel.