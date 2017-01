Ani pevný šik vyplašené ušáky nevyděsil, v sítích jichuvízlo jen čtrnáct

Jičín – „Heja, hej, hej," pokřik, který v sobotu brzo ráno probudil některé spáče v rodinných domcích na okraji Jičína. Povyk se nesl nad polem u firmy Kobit, kde členové spolku myslivců Jestřáb a jejich příznivci uspořádali naháňku na zajíce.

Mrzlo až praštělo, a teprve po deváté sluníčko seřazený šik, který postupoval zasněženým polem, vlídně zahřívalo. Přesto si někteří koumáci opatřili vyhřívání do bot, jiní vzali za vděk „vnitřním" tekutým zahřívadlem.

Sobotní zátah na zajíce na okraji Jičína nebyl příliš úspěšný. V sítích jich skončilo pouhých čtrnáct. Zásah provádělo sedmdesát dobrovolníků.

Myslivecké sdružení Jestřáb Kacáková Lhota odchytává zajíce už mnoho let. Pro spolek je zpeněžení živých zajíců značným příjmem do pokladny. Ušáci posílí chovy na Novopacku a u Mnichova Hradiště. Pomohou při obnovení krve nebo k návratu této zvěře do revíru. Cena za jeden kus je 2 200 korun. Dnes se mnohde pokouší o umělý odchov zajíce, ale podle nimrodů to není to pravé ořechové.

„Pro nás je výhodnější zajíce odchytit, než střílet. Získané prostředky využijeme na další provoz sdružení, abychom nakoupili bažanty, koroptve, krmení, zaplatili pronájem pozemků," vysvětluje myslivecký hospodář Josef Muzikant, který má pod dohledem 3 honitby, z toho 650 hektarů lesních ploch a pak i polní lokality.



Podle Muzikanta je jejich sdružení jedním z mála, kde se kmenové stavy zajíce drží. „Musíme s ním ale opravdu hospodařit, v zimě dokrmovat řepou, senem. V létě chodíme zajíce plašit při sekání trávy a při žních, abychom zabránili jejich úhynu. Jde ovšem o to, abychom se záměry pěstitelů dozvěděli včas," pokračuje Muzikant.



„Spolupráce se zemědělci ale nefunguje tak, jak má," postěžoval si Muzikant.

JEN POČKEJ, ZAJÍCI

Sedmdesát dobrovolníků vytvořilo šik, který obstoupil celou lokalitu a vyplašené ušáky zahnal k nataženým sítím. I když se zdálo, že tady mají naháněči vyhráno a zajíci skončí v přepravních boxech, přesto někteří pod nohami nimrodů pronikli na svobodu.



Proč se tato zvěř drží zrovna podél hlavní silnice I/16 myslivecký hospodář zdůvodňuje tím, že se v těchto prostorách nepráškuje, zvěř se tu drží poblíž zahrádek ve starých travinách.



Myslivci se poté přesunuli do průmyslové zóny a k vlakovému nádraží. Při odchytu se jim podařilo nakonec „uhnat" čtrnáct ušáků.